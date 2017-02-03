 Sheidaev gidiyor – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Sheidaev gidiyor

    Sheidaev gidiyor
    Fırtına, sezon başında 'ten kadrosuna kattığı 'i göndermeye hazırlanıyor. 'un Azeri forvet için Rusya Ligi'nden bir takım ile anlaştığı öğrenildi. Rusya'da transfer dönemi 25 Şubat'a kadar sürecek. Ramil'in kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor. Fırtına ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan 20 yaşındaki Ramil, şu ana kadar 3 maçta 82 dakika forma giydi.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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