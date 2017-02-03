Sheidaev gidiyor
Fırtına, sezon başında Zenit'ten kadrosuna kattığı Ramil Sheidaev'i göndermeye hazırlanıyor. Trabzonspor'un Azeri forvet için Rusya Ligi'nden bir takım ile anlaştığı öğrenildi. Rusya'da transfer dönemi 25 Şubat'a kadar sürecek. Ramil'in kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor. Fırtına ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan 20 yaşındaki Ramil, şu ana kadar 3 maçta 82 dakika forma giydi.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Sheidaev gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.