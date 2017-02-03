 İstikrarı yakaladı – Fotomaç – 03 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İstikrarı yakaladı

    İstikrarı yakaladı

    Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor'un Teknik Direktörü , kadrodaki istikrarıyla dikkat çekti.

    Deneyimli teknik adam; Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor karşılaşmalarına Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye'dan oluşan 11'le başlarken; Beşiktaş ile birlikte ikinci yarıdaki 3 maçta da 11'ini bozmayan iki takımdan biri oldu. Bordo-mavililer, ikinci yarıda Antalyaspor ve Beşiktaş ile beraber 3'te 3 yapan takımlar arasında yer aldı.

    YANAL'IN ETKİSİ BÜYÜK
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ara transferde aldıkları futbolcuların takıma hemen uyum sağladığını söyledi. Çubukçu, "Aramıza katılan tüm futbolcuların ilk 11'de yer alabilecek potansiyelde olması bizi memnun etti. Bu transferlerin gerçekleşmesinde teknik direktörümüz Yanal'ın katkısı var" dedi. Takım olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Çubukçu, "Çok daha iyi bir Trabzonspor'un gayreti içindeyiz. Yeni stadımızla birlikte taraftarımıza görsel bir şölen sunmak, onların keyif alacağı bir oyun ortaya koymak istiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstikrarı yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.