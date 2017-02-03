İstikrarı yakaladı
Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Ersun Yanal, kadrodaki istikrarıyla dikkat çekti.
Deneyimli teknik adam; Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor karşılaşmalarına Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye'dan oluşan 11'le başlarken; Beşiktaş ile birlikte ikinci yarıdaki 3 maçta da 11'ini bozmayan iki takımdan biri oldu. Bordo-mavililer, ikinci yarıda Antalyaspor ve Beşiktaş ile beraber 3'te 3 yapan takımlar arasında yer aldı.
YANAL'IN ETKİSİ BÜYÜK
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ara transferde aldıkları futbolcuların takıma hemen uyum sağladığını söyledi. Çubukçu, "Aramıza katılan tüm futbolcuların ilk 11'de yer alabilecek potansiyelde olması bizi memnun etti. Bu transferlerin gerçekleşmesinde teknik direktörümüz Yanal'ın katkısı var" dedi. Takım olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Çubukçu, "Çok daha iyi bir Trabzonspor'un gayreti içindeyiz. Yeni stadımızla birlikte taraftarımıza görsel bir şölen sunmak, onların keyif alacağı bir oyun ortaya koymak istiyoruz" ifadesini kullandı.
YANAL'IN ETKİSİ BÜYÜK
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ara transferde aldıkları futbolcuların takıma hemen uyum sağladığını söyledi. Çubukçu, "Aramıza katılan tüm futbolcuların ilk 11'de yer alabilecek potansiyelde olması bizi memnun etti. Bu transferlerin gerçekleşmesinde teknik direktörümüz Yanal'ın katkısı var" dedi. Takım olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Çubukçu, "Çok daha iyi bir Trabzonspor'un gayreti içindeyiz. Yeni stadımızla birlikte taraftarımıza görsel bir şölen sunmak, onların keyif alacağı bir oyun ortaya koymak istiyoruz" ifadesini kullandı.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
İstikrarı yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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