İstikrarı yakaladı

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Ersun Yanal, kadrodaki istikrarıyla dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam; Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor karşılaşmalarına Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye'dan oluşan 11'le başlarken; Beşiktaş ile birlikte ikinci yarıdaki 3 maçta da 11'ini bozmayan iki takımdan biri oldu. Bordo-mavililer, ikinci yarıda Antalyaspor ve Beşiktaş ile beraber 3'te 3 yapan takımlar arasında yer aldı.



YANAL'IN ETKİSİ BÜYÜK

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ara transferde aldıkları futbolcuların takıma hemen uyum sağladığını söyledi. Çubukçu, "Aramıza katılan tüm futbolcuların ilk 11'de yer alabilecek potansiyelde olması bizi memnun etti. Bu transferlerin gerçekleşmesinde teknik direktörümüz Yanal'ın katkısı var" dedi. Takım olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Çubukçu, "Çok daha iyi bir Trabzonspor'un gayreti içindeyiz. Yeni stadımızla birlikte taraftarımıza görsel bir şölen sunmak, onların keyif alacağı bir oyun ortaya koymak istiyoruz" ifadesini kullandı.