''Güzel işler yapacağım''
Osmanlı maçı hazırlıklarına dün salonda yaptığı idmanla başlayan Trabzonspor'da yeni transfer Rodallega iddialı konuştu. İlk heyecanını Gaziantep maçında yaşayan 31 yaşındaki forvet, "Büyük bir kulübe geldiğimi biliyordum. Oradaki atmosfer de bunun göstergesi oldu. Şanlı bir tarihe sahip böyle bir kulübe geldiğim için çok mutluluyum ve gururluyum. Burada güzel işler yapacağım" dedi.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
''Güzel işler yapacağım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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