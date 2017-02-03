 ''Güzel işler yapacağım'' – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    ''Güzel işler yapacağım''

    ''Güzel işler yapacağım''
    Osmanlı maçı hazırlıklarına dün salonda yaptığı idmanla başlayan 'da yeni transfer iddialı konuştu. İlk heyecanını Gaziantep maçında yaşayan 31 yaşındaki forvet, "Büyük bir kulübe geldiğimi biliyordum. Oradaki atmosfer de bunun göstergesi oldu. Şanlı bir tarihe sahip böyle bir kulübe geldiğim için çok mutluluyum ve gururluyum. Burada güzel işler yapacağım" dedi.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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