 Erzurum hediyesi – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Erzurum hediyesi

    Erzurum hediyesi
    Lige verilen ara nedeniyle takıma 3 gün izin veren ve kendisi de Erzurum Palandöken'e giden teknik direktör Ersun Yanal'a BB yöneticisi Yasin Kıyıcı forma hediye etti. Teknik direktör da BB Erzurumspor'a başarılar diledi.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
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