Erzurum hediyesi
Lige verilen ara nedeniyle takıma 3 gün izin veren ve kendisi de Erzurum Palandöken'e giden teknik direktör Ersun Yanal'a BB Erzurumspor yöneticisi Yasin Kıyıcı forma hediye etti. Teknik direktör Ersun Yanal da BB Erzurumspor'a başarılar diledi.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Erzurum hediyesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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