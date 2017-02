Camiaya başarı sözü

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, kulübün 50’nci yılı olan gelecek sene takıma kaliteli oyuncuları takviye ederek şampiyonluğa oynayacaklarını söyledi.

Gençağa Meriç yaptığı özel açıklamada uzun ve zor bir yolculukta olduklarını ancak zoru başaracaklarına inandıklarını ifade etti. Takım olma yolunda önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Gençağa Meriç, şunları söyledi:



"İlk yarıda iyi bir takım oluşturduk ancak gençti ve tam oturmamıştı. Son yaptığımız transferlerin hepsi katkı sağlamaya başladı ve devamı da gelecek. Trabzonspor üzerine koyarak devam edecek. Takım olma yolunda ilerleme sağladık. İkinci yarıda daha iyi mücadele ederek daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki sene 50'nci yılda mevcut takıma katkı yapacak kaliteli oyuncuları takviye ederek şampiyonluğa oynayacağız. Ne yaptığımızı biliyoruz. Planladığımız şekilde hareket ediyoruz. Tüm bunları yaparken UEFA kriterlerini de gözeterek yolumuza devam edeceğiz. Oyuncular toplam maliyeti 20 milyon Euro'nun altında. UEFA kriterlerine birebir uyuyoruz. Hatta biraz da altındayız diyebiliriz. Uzun ve zor bir yolculuktayız ama zoru başarmak bizim yönetimimizin işi."



"TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"



Taraftarlarına destek çağrısında da bulunan Gençağa Meriç, açıklamalarına şöyle devam etti:



"Medical Park Arena'nın ilk maçında takım 12'nci adamın desteğini hissederek onların gücünü arkasına alıp havaya girdi. Bunun artarak devam etmesini istiyoruz. Taraftarlarımız takımı yalnız bırakmasın. Onlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Maçlara, kombinelere, formalara ilgi göstersin. Bu takıma inanıyoruz, onlar da inansın. Bu takım çok iyi işler yapacak. Taraftar desteğini her zaman yanımızda hissetmek istiyoruz."



"DAHA İYİSİ OLMADIKÇA MEDİCAL PARK"



Medical Park'ın ekonomik anlamda en iyi teklifi vererek stadın isim sponsorluğunu aldığını hatırlatan Gençağa Meriç, bu konuda da şunları söyledi:



"Bu sponsorluk devam ederken daha üst rakamlarda kulübe teklif gelmesi durumunda Medical Park sponsorluk hakkını devredebilir. Bu şartlarda sözleşme yapıldı. Şenol Güneş Kompleksi'ndeki stadımızın ismi bundan böyle Medical Park Arena'dır. Yakın zamanda bununla ilgili resmi açıklamalar da yapılacak. Medical Park ve yöneticilerine de teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'a çok ciddi bir katkıda bulundular."



"1 EURO ZARARA GÖZ YUMMAYIZ"



Transfer döneminde takımdan izinsiz olarak açıklama ve transfer görüşmesi yaptığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici ile hakkında da açıklamalarda bulunan Gençağa Meriç, sözlerini söyle sürdürdü:



"Mehmet Ekici, sezon sonuna kadar Trabzonspor'un oyuncusu. İçinde bulunduğu psikolojik durumuyla Trabzonspor'a katkı sağlayacağına inanmıyoruz. Aklı başka yerlerde. Bu nedenle kadro dışı. Bu yönetim Mehmet Ekici, ya da başka konuda 1 Euro zarara göz yummaz. Bizim sözleşmeli futbolcumuzla hiçbir kimse iznimiz olmadan görüşemez, teklif sunamaz. Böyle bir şey varsa da gereği yapılır."



Gençağa Meriç, bu arada Olcay Şahan'ın transferinin Mehmet Ekici transferiyle hiçbir bağlantısının olmadığının altını da çizdi.



TAKIMIN EN İSTİKRARLISI DURİCA



Trabzonspor'da sezon başında transfer edilirken yaşının ilerlemiş olması nedeniyle eleştirilen Jan Durica, bordo mavili takımın en istikrarlı ismi oldu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 35 yaşındaki savunma oyuncusu, 23 maçta 1951 dakika görev yaptı. Takımda en çok süre alan isimlerin başında yer alan Durica, performansıyla da beğeni aldı.



"GÜZEL OYUN KESİNTİYE UĞRATILAMAZ"



Trabzonspor Kulübü'nden Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan Gaziantepspor maçının ardından verilen seyirci cezası ile ilgili olarak da açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:



"Trabzonspor'umuz Medicalpark Arena'daki ilk maçında seyircisiyle müthiş bir bütünleşmeye imza atmıştır. Camiamız ve şehrimiz; hiçbir taşkınlığın yaşanmadığı futbola dair tüm güzelliklerin ortaya çıktığı doyumsuz bir futbol atmosferiyle takımıyla bütünleşerek geçmiş yıllardaki özlemini yeniden hatırlayacağı bir gün yaşamıştır. Futbolun görsel bir şov olması nedeniyle toplumun moralini onun üzerinden yükseltebilmek hepimizin sorumluluğundadır. Karar vericiler olarak bizlerin görev ve sorumluluğu terör, şiddet ve küfür gibi kabul edilemez davranışlar dışında her şeye rağmen seyirciyle statların birbirine kavuşmalarını teşvik edici yönde olmalıdır. Yeni stadıyla moral yükseltmeye çalışan bir kulübün taraftarıyla yakaladığı yeni bir atmosferi kesintiye uğratmanın futbol dünyası ile ilişkisi olan hiç kimseye fayda sağlamayacağı ortadadır. Tüm güzelliklerin kesintisiz devam edeceği günlerin özlemiyle yeni stadımızda oynayacağımız ikinci maçımızda yaşanması muhtemel kısıtlamalar için gereken tüm çabayı göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."