Çalhanoğlu’na 4 ay men
Trabzonspor’un milli yıldıza 2012’de açtığı davada CAS kararını açıkladı.
Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı. CAS'ın onaylanan kararına göre mili futbolcu sahalardan 4 ay men edildi. O dönem Karlsruher'de forma giyerken önce Trabzonspor ile ön sözleşme imzalayan, ardından Hamburg ile mukavele yapan Hakan'ı bordo-mavililer, FIFA'ya şikayet etmişti. Hakan da karşı hamle olarak CAS'a başvurmuştu. CAS'ta görüşülen dava sonuçlandı ve Hakan 4 ay futboldan men edildi. Hakan, Trabzonspor'a da 100 bin euro ödeyecek. Fırtına konuyla ilgili olarak KAP'a da bilgilendirmede bulundu. Milli futbolcu, A Milli Takım'ın Finlandiya maçında oynayamayacak.
AYDIN'DAN TEPKİ
Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay men cezasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aydın, "Hakan'ın cezası oldukça hafif olmuş. Özellikle 100 bin euro'luk para cezası kısmı. Trabzonspor'a imza atıp, parayı alıp ortadan kaybol. Sonra hakkımızı arayınca 'Ama milli futbolcu'. Ben ona milli olamazsın demedim ki" yorumunu yaptı.
VÖLLER: AĞIR BİR DARBE
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) temsilcisi Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler, Hakan Çalhanoğlu'na verilen futboldan 4 ay men cezasının, oyuncu ve kendileri için ağır bir darbe olduğunu söyledi. Olayın, Çalhanoğlu'nun B. Leverkusen'e transfer olmadan önceki süreçte gerçekleştiğine dikkati çeken Völler, "Bu karar, Hakan ve bizim için ağır bir darbe. Bayer Leverkusen, 2011 yılında gerçekleşen olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Bizim çok önemli bir oyuncumuz, uzun süre takımdan eksik olacak" değerlendirmesinde bulundu.
BABAMA GÜVENDİM
Cas'ın 4 ay futboldan men cezası verdiği Hakan Çalhanoğlu konuyla ilgilil olarak Alman basınına geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görüşmeleri babasının gerçekleştirdiğini söylemişti. Çalhanoğlu açıklamasında, "Ben 17 yaşındayken Karlsruher'de oynamıştım. Babamın Trabzonspor temsilcileri ile Almanya'da bir görüşmesi oldu. Bizim kültürümüzde baba hep ağır basar. Ona saygı göstermek zorundayız. Aksini söylemek mümkün değil. 17 yaşındaydım ve sonuçlarının farkında değildim. Aklımda futbol vardı ve babama güvendim" ifadesini kullanmıştı.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
Bordo-mavili kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu Trabzonspor ile sözleşme akdettikten sonra Almanya'da bir başka Kulüple sözleşme akdetmiş, kendisine ödenen 100.000.-Euro bedeli ise kulübümüze iade etmemiştir. 02.04.2013 tarihinde futbolcu Hakan Çalhanoğlu aleyhinde FIFA nezdinde açtığımız dava 28.01.2016 tarihinde FIFA tarafından karara bağlanmıştır. FIFA, futbolcu aleyhine 4 ay sportif ceza vermiş, Trabzonspor'un diğer taleplerini reddetmiştir. Futbolcu ve Şirketimiz tarafından CAS nezdinde itirazda bulunulmuş; CAS 02.02.2017 tarihinde verdiği kararda FIFA kararını lehimize bozarak futbolcunun Şirketimize 100.000. Euro ödemesine karar verirken, futbolcu hakkında FIFA tarafından verilen sportif cezayı ise onamıştır." ifadelerine yer verdi.
AYDIN'DAN TEPKİ
Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay men cezasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aydın, "Hakan'ın cezası oldukça hafif olmuş. Özellikle 100 bin euro'luk para cezası kısmı. Trabzonspor'a imza atıp, parayı alıp ortadan kaybol. Sonra hakkımızı arayınca 'Ama milli futbolcu'. Ben ona milli olamazsın demedim ki" yorumunu yaptı.
VÖLLER: AĞIR BİR DARBE
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) temsilcisi Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler, Hakan Çalhanoğlu'na verilen futboldan 4 ay men cezasının, oyuncu ve kendileri için ağır bir darbe olduğunu söyledi. Olayın, Çalhanoğlu'nun B. Leverkusen'e transfer olmadan önceki süreçte gerçekleştiğine dikkati çeken Völler, "Bu karar, Hakan ve bizim için ağır bir darbe. Bayer Leverkusen, 2011 yılında gerçekleşen olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Bizim çok önemli bir oyuncumuz, uzun süre takımdan eksik olacak" değerlendirmesinde bulundu.
BABAMA GÜVENDİM
Cas'ın 4 ay futboldan men cezası verdiği Hakan Çalhanoğlu konuyla ilgilil olarak Alman basınına geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görüşmeleri babasının gerçekleştirdiğini söylemişti. Çalhanoğlu açıklamasında, "Ben 17 yaşındayken Karlsruher'de oynamıştım. Babamın Trabzonspor temsilcileri ile Almanya'da bir görüşmesi oldu. Bizim kültürümüzde baba hep ağır basar. Ona saygı göstermek zorundayız. Aksini söylemek mümkün değil. 17 yaşındaydım ve sonuçlarının farkında değildim. Aklımda futbol vardı ve babama güvendim" ifadesini kullanmıştı.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
Bordo-mavili kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu Trabzonspor ile sözleşme akdettikten sonra Almanya'da bir başka Kulüple sözleşme akdetmiş, kendisine ödenen 100.000.-Euro bedeli ise kulübümüze iade etmemiştir. 02.04.2013 tarihinde futbolcu Hakan Çalhanoğlu aleyhinde FIFA nezdinde açtığımız dava 28.01.2016 tarihinde FIFA tarafından karara bağlanmıştır. FIFA, futbolcu aleyhine 4 ay sportif ceza vermiş, Trabzonspor'un diğer taleplerini reddetmiştir. Futbolcu ve Şirketimiz tarafından CAS nezdinde itirazda bulunulmuş; CAS 02.02.2017 tarihinde verdiği kararda FIFA kararını lehimize bozarak futbolcunun Şirketimize 100.000. Euro ödemesine karar verirken, futbolcu hakkında FIFA tarafından verilen sportif cezayı ise onamıştır." ifadelerine yer verdi.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
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Toplam 5
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POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
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Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Çalhanoğlu’na 4 ay men haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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