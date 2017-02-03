 Abdülkadir’e davet – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Abdülkadir’e davet

    Abdülkadir’e davet
    'nın 7 ve 9 Şubat'ta deplasmanda Yunanistan U19 Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür davet edildi. 17 yaşındaki orta saha, Trabzonspor ile şu ana kadar 4 maça çıktı ve rakip fileleri bir kez sarstı. Abdülkadir, tekniği ile dikkat çekiyor.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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