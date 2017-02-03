Abdülkadir’e davet
Türkiye U19 Milli Takımı'nın 7 ve 9 Şubat'ta deplasmanda Yunanistan U19 Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür davet edildi. 17 yaşındaki orta saha, Trabzonspor ile şu ana kadar 4 maça çıktı ve rakip fileleri bir kez sarstı. Abdülkadir, tekniği ile dikkat çekiyor.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Abdülkadir’e davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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