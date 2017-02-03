50 bin $’lık evlenme teklifi
Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, altı aydır birlikte olduğu Ürün Özdemir'e 50 bin dolarlık yüzükle evlenme teklif etti.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:50
- Hayalleri gerçek oldu
Toplam 23
Yorum
Egeli FB li Emreye yapilanlar aynisi volkana yapiliyor yeterki volkan gittin FB karistin amac bu volkan gittiginde sira baska oyunculara gelecek kesin
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Toplam 23
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Egeli FB li Emre FB de isen emreye yapilanlari gördük ve gitti gittigi takimda emreye sesini cikaran yok neden ayniyapilmiyor emre ayniu emre degismedi
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Toplam 23
Yorum
Egeli FB li FB baskani Sayin A.yildirimin gitmesini isteyen herkese diyorum siz kimsinizki gitmesini istiyorsunuz sizmi sectiniz ki gitsin begenmeyen ge
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