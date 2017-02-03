4 maçta sadece 1 gol yedi
Süper Lig'de 3 maçlık seri yakalayan Trabzonspor, 2. devrede kalesinde en az gol gören takımlardan biri. Sadece 2-1 kazandığı Bursaspor maçında 1 gol yiyen Fırtına, Kasımpaşa maçını 1-0 ve Gaziantepspor karşılaşmasını da 4-0 kazanarak rakiplerine gol şansı tanımadı. Kupada da Konya'yı 1-0 yenen Fırtına, 4 maçta 1 gol yemiş oldu.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
4 maçta sadece 1 gol yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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