 4 maçta sadece 1 gol yedi – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    4 maçta sadece 1 gol yedi

    4 maçta sadece 1 gol yedi
    Süper Lig'de 3 maçlık seri yakalayan , 2. devrede kalesinde en az gol gören takımlardan biri. Sadece 2-1 kazandığı Bursaspor maçında 1 gol yiyen Fırtına, Kasımpaşa maçını 1-0 ve Gaziantepspor karşılaşmasını da 4-0 kazanarak rakiplerine gol şansı tanımadı. Kupada da Konya'yı 1-0 yenen Fırtına, 4 maçta 1 gol yemiş oldu.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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