 13 yerli, 12 yabancı – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    13 yerli, 12 yabancı

    13 yerli, 12 yabancı
    Mas, Pereira, Medjani ve Rodallega transferi ile 14 oyuncuyla sınırlı yabancı kontenjanını dolduran Trabzonspor yönetimi; Akakpo ve Suk ile yollarını ayırarak kontenjanda da yer açtı. Bordo-mavili takımın 25 kişilik kadrosunda 13 yerli ve 12 yabancı futbolcu bulunuyor.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:12
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