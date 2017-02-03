13 yerli, 12 yabancı

Mas, Pereira, Medjani ve Rodallega transferi ile 14 oyuncuyla sınırlı yabancı kontenjanını dolduran Trabzonspor yönetimi; Akakpo ve Suk ile yollarını ayırarak kontenjanda da yer açtı. Bordo-mavili takımın 25 kişilik kadrosunda 13 yerli ve 12 yabancı futbolcu bulunuyor.