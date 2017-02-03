13 yerli, 12 yabancı
Mas, Pereira, Medjani ve Rodallega transferi ile 14 oyuncuyla sınırlı yabancı kontenjanını dolduran Trabzonspor yönetimi; Akakpo ve Suk ile yollarını ayırarak kontenjanda da yer açtı. Bordo-mavili takımın 25 kişilik kadrosunda 13 yerli ve 12 yabancı futbolcu bulunuyor.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
13 yerli, 12 yabancı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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