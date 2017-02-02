''Yolun başındayım''
Yusuf Yazıcı: Basamakları ayaklarımı yere sağlam basarak çıkmak istiyorum.
Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasından sonra ilk 11'de görev almaya başlayan 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, A takım formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol atıp 6 asist yaparak 10 gole katkı sağladı. Yusuf, sezonun 2'nci yarısında 4 maçta 2 gol ve 2 asistle oynayarak takımını sırtladı. Yazıcı, "Trabzonspor forması giymek çocukluk hayalimdi. Şimdi bu hayallerimin başındayım. Basamakları yere sağlam basarak çıkmak istiyorum. Uzun yıllar bu onurlu formayı giymek ve başarılara imza atmayı hedefliyorum" dedi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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