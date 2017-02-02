''Yolun başındayım''

Yusuf Yazıcı: Basamakları ayaklarımı yere sağlam basarak çıkmak istiyorum.

Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasından sonra ilk 11'de görev almaya başlayan 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, A takım formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol atıp 6 asist yaparak 10 gole katkı sağladı. Yusuf, sezonun 2'nci yarısında 4 maçta 2 gol ve 2 asistle oynayarak takımını sırtladı. Yazıcı, "Trabzonspor forması giymek çocukluk hayalimdi. Şimdi bu hayallerimin başındayım. Basamakları yere sağlam basarak çıkmak istiyorum. Uzun yıllar bu onurlu formayı giymek ve başarılara imza atmayı hedefliyorum" dedi.