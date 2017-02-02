Suk ile yollar ayrıldı
Yönetim, Suk'un sözleşmesini feshetti. KAP'a "Şirketimiz ile Suk arasındaki sözleşme, karşılıklı feshedilmiştir" açıklaması yapıldı.
Sezon başında Porto'dan 750 bin euro'ya kiralanan Suk ile 1 milyon euro'ya sözleşme imzalanmıştı. Suk'a 500 bin euro ödendiği belirtildi.
LİGDE GOL ATAMADI
Bordo-mavililerin yollarını ayırdığı Suk, tam bir hayal kırıklığı oldu. 10 Süper Lig ve 7 Türkiye Kupası maçında görev yapan Güney Koreli forvet oyuncusu, toplam 904 dakika süre aldı. Ligde golü bulunmayan Suk, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol kaydedebildi.
LİGDE GOL ATAMADI
Bordo-mavililerin yollarını ayırdığı Suk, tam bir hayal kırıklığı oldu. 10 Süper Lig ve 7 Türkiye Kupası maçında görev yapan Güney Koreli forvet oyuncusu, toplam 904 dakika süre aldı. Ligde golü bulunmayan Suk, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol kaydedebildi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Suk ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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