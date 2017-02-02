 Suk ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    ile yollar ayrıldı

    Suk ile yollar ayrıldı

    Yönetim, 'un sözleşmesini feshetti. KAP'a "Şirketimiz ile Suk arasındaki sözleşme, karşılıklı feshedilmiştir" açıklaması yapıldı.

    Sezon başında Porto'dan 750 bin euro'ya kiralanan ile 1 milyon euro'ya sözleşme imzalanmıştı. Suk'a 500 bin euro ödendiği belirtildi.

    LİGDE GOL ATAMADI
    Bordo-mavililerin yollarını ayırdığı Suk, tam bir hayal kırıklığı oldu. 10 Süper Lig ve 7 Türkiye Kupası maçında görev yapan Güney Koreli forvet oyuncusu, toplam 904 dakika süre aldı. Ligde golü bulunmayan Suk, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol kaydedebildi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    SUK
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