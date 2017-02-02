 Rodallega umudu – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Rodallega umudu

    Rodallega umudu

    Burak Yılmaz’dan sonra alınan golcüler bir türlü bekleneni veremedi, bundan ders çıkaran yönetim Süper Lig’i ve Türkiye’yi tanıyan Kolombiyalı’yı renklerine kattı.

    , son 6 sezonda forvet hattına yaptığı 20 transferden verim alamazken, devre arasında Akhisar'dan alınan Hugo Rodallega ise yeni umut oldu. Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım; Halil Altıntop, Murat Tosun, Şahin Aygün, Henrique, Batuhan Karadeniz, Brozek, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Beşir, Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk'tan beklediği katkıyı alamadı.

    LİGİ TANIMASI AVANTAJ
    Karadeniz ekibinin son yıllarda forvete harcadığı para ile bir takım kurulabiliyor. Bunlardan ders alan yönetim, ligi tanıyan Akhisar Belediyespor'un forveti Rodallega'yı transfer ederek, oyuncunun bu soruna çare olmasını bekliyor.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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