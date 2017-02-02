Rodallega umudu
Burak Yılmaz’dan sonra alınan golcüler bir türlü bekleneni veremedi, bundan ders çıkaran yönetim Süper Lig’i ve Türkiye’yi tanıyan Kolombiyalı’yı renklerine kattı.
Trabzonspor, son 6 sezonda forvet hattına yaptığı 20 transferden verim alamazken, devre arasında Akhisar'dan alınan Hugo Rodallega ise yeni umut oldu. Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım; Halil Altıntop, Murat Tosun, Şahin Aygün, Henrique, Batuhan Karadeniz, Brozek, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Beşir, Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk'tan beklediği katkıyı alamadı.
LİGİ TANIMASI AVANTAJ
Karadeniz ekibinin son yıllarda forvete harcadığı para ile bir takım kurulabiliyor. Bunlardan ders alan yönetim, ligi tanıyan Akhisar Belediyespor'un forveti Rodallega'yı transfer ederek, oyuncunun bu soruna çare olmasını bekliyor.
LİGİ TANIMASI AVANTAJ
Karadeniz ekibinin son yıllarda forvete harcadığı para ile bir takım kurulabiliyor. Bunlardan ders alan yönetim, ligi tanıyan Akhisar Belediyespor'un forveti Rodallega'yı transfer ederek, oyuncunun bu soruna çare olmasını bekliyor.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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