Orellana uçtu
Trabzonspor yönetiminin devre arasında kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Fabian Orellana, Valencia kulübüne kiralandı. Valencia'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Şilili futbolcu için 'hoşgeldin' ifadesi kullanıldı. Orellana'nın Celta Vigo ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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