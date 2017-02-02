 Orellana uçtu – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Orellana uçtu

    Orellana uçtu
    yönetiminin devre arasında kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu , Valencia kulübüne kiralandı. Valencia'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Şilili futbolcu için 'hoşgeldin' ifadesi kullanıldı. Orellana'nın Celta Vigo ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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