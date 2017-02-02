 Kariyerimin en güzel golü – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Kariyerimin en güzel golü

    Kariyerimin en güzel golü

    Medical Park Arena'daki ilk resmi golü atan Kolombiyalı , ülkesinde 107.9 FM'e konuştu.

    24 yaşındaki oyuncu, "En büyük hayalim Kolombiya Milli Takımı'na dönmek. Rodallega ile konuştuk. İkimiz de kendimize milli takıma dönme hedefini koyduk. Yeni stadımızın açılış maçında attığım gol, kariyerimin en güzel golü. Bu, Avrupa kariyerim için beni heveslendirdi. Taraftarlar benden çok şey bekliyor. Avrupa Ligi'nde olmayı hayal ediyorum" dedi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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