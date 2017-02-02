Kariyerimin en güzel golü
Medical Park Arena'daki ilk resmi golü atan Kolombiyalı Fabian Castillo, ülkesinde 107.9 FM'e konuştu.
24 yaşındaki oyuncu, "En büyük hayalim Kolombiya Milli Takımı'na dönmek. Rodallega ile konuştuk. İkimiz de kendimize milli takıma dönme hedefini koyduk. Yeni stadımızın açılış maçında attığım gol, kariyerimin en güzel golü. Bu, Avrupa kariyerim için beni heveslendirdi. Taraftarlar benden çok şey bekliyor. Avrupa Ligi'nde olmayı hayal ediyorum" dedi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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