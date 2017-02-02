Medical Park Arena'daki ilk resmi golü atan Kolombiyalı Fabian Castillo, ülkesinde 107.9 FM'e konuştu.

24 yaşındaki oyuncu, "En büyük hayalim Kolombiya Milli Takımı'na dönmek. Rodallega ile konuştuk. İkimiz de kendimize milli takıma dönme hedefini koyduk. Yeni stadımızın açılış maçında attığım gol, kariyerimin en güzel golü. Bu, Avrupa kariyerim için beni heveslendirdi. Taraftarlar benden çok şey bekliyor. Avrupa Ligi'nde olmayı hayal ediyorum" dedi.