 ''Kaddouri’den biz vazgeçtik'' – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Kaddouri’den biz vazgeçtik''

    ''Kaddouri’den biz vazgeçtik''
    Genel Sekreter Gençağa Meriç, 'den kendilerinin vazgeçtiğini söyledi. Meriç, "Sezon başında alacaktık ama anlaşamadık. Devre arasında tekrar temas kurduk. Tam olma aşamasında farklı talepler sebebiyle bu transferden vazgeçtik. Biz vazgeçtikten sonra Empoli ile anlaştı. Oyuncu ve Napoli'nin istekleri sürekli değişiyordu" ifadesini kullandı.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:59
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