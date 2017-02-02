''Kaddouri’den biz vazgeçtik''
Genel Sekreter Gençağa Meriç, El Kaddouri'den kendilerinin vazgeçtiğini söyledi. Meriç, "Sezon başında alacaktık ama anlaşamadık. Devre arasında tekrar temas kurduk. Tam olma aşamasında farklı talepler sebebiyle bu transferden vazgeçtik. Biz vazgeçtikten sonra Empoli ile anlaştı. Oyuncu ve Napoli'nin istekleri sürekli değişiyordu" ifadesini kullandı.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
''Kaddouri’den biz vazgeçtik'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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