Hazırlıklar başlıyor
Süper Lig'in 19'uncu haftasında 4-0 kazandığı Gaziantepspor maçının ardından 3 günlük izine çıkan Trabzonspor'da hazırlıklar bugün başlıyor. Ligin 20'inci haftasında 11 Şubat'ta Osmanlıspor ile karşılaşacak olan bordomavililer, saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği çalışmayla bu maçın hazırlıklarına başlayacak.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Hazırlıklar başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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