 Hazırlıklar başlıyor – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Hazırlıklar başlıyor

    Hazırlıklar başlıyor
    Süper Lig'in 19'uncu haftasında 4-0 kazandığı maçının ardından 3 günlük izine çıkan 'da hazırlıklar bugün başlıyor. Ligin 20'inci haftasında 11 Şubat'ta Osmanlıspor ile karşılaşacak olan bordomavililer, saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği çalışmayla bu maçın hazırlıklarına başlayacak.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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