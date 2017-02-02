Furkan şoku!
Fırtına'nın genç kalecisi Furkan Taş'ın, kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle yürürken düştüğü ve sol dizinden sakatlandığı bildirildi. Kulüp asbaşkanı Dr. Ahmet Çubukçu, 19 yaşındaki kalecinin MR'ının çekildiğini belirterek, "Sol dizinde patella kemiğinde kırık tespit edildi. 6 hafta dinlenecek" dedi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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