Furkan şoku!

Fırtına'nın genç kalecisi Furkan Taş'ın, kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle yürürken düştüğü ve sol dizinden sakatlandığı bildirildi. Kulüp asbaşkanı Dr. Ahmet Çubukçu, 19 yaşındaki kalecinin MR'ının çekildiğini belirterek, "Sol dizinde patella kemiğinde kırık tespit edildi. 6 hafta dinlenecek" dedi.