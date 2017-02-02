 El Kaddouri'den Trabzonspor açıklaması – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    'den Trabzonspor açıklaması

    El Kaddouri'den Trabzonspor açıklaması

    Trabzonspor'un ofansif orta saha transferi için görüştüğü Omar , transferin son gününde Napoli'den Empoli'ye katıldı.

    Trabzonspor'un ön sözleşme imzaladığı iddia edilen ve bordo mavili kulüpten izinsiz Empoli'ye transfer olduğu gerekçesiyle konunun FIFA'ya taşınabileceği iddialarını katıldığı bir radyo programında yalanlayan Faslı orta saha, ''İmzalamadığım basit bir ön sözleşmeydi. İmzalamaya hazırdım ama onlar Napoli'yle anlaşma sağlayamadı. Bana daha fazla para önerdiler ancak üst seviyede bir ligde kalıp, kendimi ispatlamayı tercih ettim'' dedi.
    Empoli, 26 yaşındaki için Napoli'ye 1,20 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:19
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