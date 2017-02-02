El Kaddouri'den Trabzonspor açıklaması
Trabzonspor'un ofansif orta saha transferi için görüştüğü Omar El Kaddouri, transferin son gününde Napoli'den Empoli'ye katıldı.
Empoli, 26 yaşındaki El Kaddouri için Napoli'ye 1,20 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:19
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
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Yorum
mg TRABZONSPOR BÜYÜK VE PROFESYONEL KLÜPTÜR. PROFESYONEL VE DÜRÜST OLMAYAN BEDELİNİ BEN ÖDERİMİ PEŞİNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR. ŞEKİL A DA GÖRÜLDÜ
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 41
Yorum
Tarafsız Ahlaksız sporcu olmaz.tuttuğunuz takıma yapsaydı bu davranışı tepkiniz aynı olurmuydu?milli takımda böyle üçkağıtçı futbolcu istemiyoruz
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 41
Yorum
Burhan Hak aramanın suç olduğu tek yer Türkiye belliki. Kulüp hakkını aramayacakta ne yapacak. Hak nedir oturun düşünün. Ondan sonra toplum bozuldu
El Kaddouri'den Trabzonspor açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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