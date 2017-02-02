Ekici, Çin’e gönderilebilir
F.Bahçe ile habersiz görüştüğü için kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'un 26 yaşındaki orta sahayı, devam eden transfer sezonu içerisinde Çin'e satmayı planladığı öğrenilirken, futbolcunun tavrını yine sezon sonunda F.Bahçe'ye gitmekten yana koyması durumunda bu görüşmelerin de askıya alınacağı belirtildi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Ekici, Çin’e gönderilebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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