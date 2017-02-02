 Ekici, Çin’e gönderilebilir – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Ekici, Çin’e gönderilebilir

    Ekici, Çin’e gönderilebilir
    F.Bahçe ile habersiz görüştüğü için kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'un 26 yaşındaki orta sahayı, devam eden transfer sezonu içerisinde Çin'e satmayı planladığı öğrenilirken, futbolcunun tavrını yine sezon sonunda F.Bahçe'ye gitmekten yana koyması durumunda bu görüşmelerin de askıya alınacağı belirtildi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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