 Caceres ortada kaldı – Fotomaç – 02 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Caceres ortada kaldı

    Caceres ortada kaldı
    Fırtına'nın İstanbul'a getirip geri gönderdiği 29 yaşındaki Uruguaylı stoper Martin Caceres'e bir darbe de Bilic'in West Ham United'ından geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre West Ham, haftalık 100 bin pound isteyen Caceres'in transferinden vazgeçti.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caceres ortada kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.