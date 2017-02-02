Caceres ortada kaldı

Fırtına'nın İstanbul'a getirip geri gönderdiği 29 yaşındaki Uruguaylı stoper Martin Caceres'e bir darbe de Bilic'in West Ham United'ından geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre West Ham, haftalık 100 bin pound isteyen Caceres'in transferinden vazgeçti.