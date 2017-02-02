Caceres ortada kaldı
Fırtına'nın İstanbul'a getirip geri gönderdiği 29 yaşındaki Uruguaylı stoper Martin Caceres'e bir darbe de Bilic'in West Ham United'ından geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre West Ham, haftalık 100 bin pound isteyen Caceres'in transferinden vazgeçti.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Caceres ortada kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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