Az para çok iş!
Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümüne yeni transferlerinin de katkısıyla iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, ara transfer döneminde sezon başına oranla daha az bonservis bedeli ödedi.
Ligin ilk yarısını 18 puanla 13. sırada tamamlayarak zirvenin uzağında kalan bordo-mavililer; sezon başında Güney Koreli Suk, Slovak Bero ve Durica, Arjantinli İbanez, Kolombiyalı Castillo, Nijeryalı Onazi ve Azerbaycanlı Sheidaev olmak üzere 7 oyuncuyu toplam 11 milyon 780 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
3.3 MİLYON EURO
Ligin ikinci yarısında 3 maç üst üste kazanan Karadeniz ekibi, ara transferde ise Arjantinli Mas, Portekizli Pereira, Beşiktaş'tan Olcay, Cezayirli Medjani ile Kolombiyalı Rodallega olmak üzere 5 ismi toplam 3 milyon 300 bin euro'ya aldı. Medjani ve Pereira için bonservis bedeli ödemeyen Karadeniz ekibi, Olcay'ı ise 200 bin euro'ya kadroya dahil etti. Bordo-mavililer, Akhisar'dan aldığı Rodallega için 1 milyon 600 bin euro, San Lorenzo'dan transfer ettiği Mas için de 1.5 milyon euro harcadı.
CASTİLLO VE ONAZİ'DEN AZ
Yönetimin ara transferde aldığı 5 oyuncuya ödediği ücret, sezon başında getirdiği Castillo ve Onazi'nin her birine ödenenden daha düşük kaldı. Ara transferde kadrosuna kattığı isimlere 3.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyen bordo-mavililer, Castillo ve Onazi için 3 milyon 500'er bin euro dolayında para vermişti.
3 SEZONUN EN AZ ÜCRETİ
Trabzonspor, 2014-2015 sezonunun ardından transferde daha az para harcarken, Waris ve Cardozo gibi yüksek bonservis bedelli transferlerden de vazgeçti. Karadeniz ekibi, Ganalı oyuncu Waris'i 6 milyon euro, Paraguaylı Cardozo'yu da 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
Fırtına yaptığı transferlerde son 3 dönemin en az bonservis bedelini bu sezon ödedi. Bordo-mavililer, 2014-15'te 23 futbolcuya toplam 34 milyon 20 bin euro bonservis öderken, geçen sezon ise 15 milyon 850 bin euro harcamıştı. Karadeniz ekibinin yönetimi, bu sezon yaptığı tüm transferleri ise toplam 15 milyon 80 bin euro karşılığında gerçekleştirdi.
BU SEZONKİ TRANSFERLER
Bordo-mavililerin bu sezon yaptığı transferler ve bu oyuncuların bonservis bedelleri şöyle: Sezon BAŞI: Suk (kiralık-750 bin euro), Bero (2.5 milyon euro), İbanez (1.4 milyon euro), Castillo (3.63 milyon euro) Onazi (3.5 milyon euro), Durica ve Sheidaev (Bedelsiz)
Ara transfer: Mas (1.5 milyon euro), Pereira (bedelsiz), Olcay (200 bin euro), Medjani (bedelsiz), Rodallega (1 milyon 600 bin euro).
2017 MODEL TRABZON
Sezon başında 7, devre arasında ise 5 transfer gerçekleştiren Trabzonspor'da geçen sezonki kadrodan 8 isim kaldı. Bordo-mavililerin 25 kişilik kadrosu sezon başı ve devre arasında yaptığı transferlerle yarı yarıya değişti.
Karadeniz ekibi, 10 Haziran 2016 tarihinde başlayan birinci transfer ve tescil döneminde 7 oyuncu, 4 Ocak 2017 tarihinde başlayan ikinci transfer ve tescil döneminde ise 5 futbolcuyu, toplamda da 12 oyuncuyu kadrosuna kattı. Geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcuların da geri dönmesiyle birlikte bu sayı 17'ye yükseldi.
KİMLER ALINDI
Onur, Esteban, Furkan, Yusuf Erdoğan, kadro dışı kalan Mehmet Ekici, Aytaç, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir, 2015-2016 sezonunu bordo-mavili takımda tamamlayıp bu seneki kadroda yer aldı. Durica, İbanez, Pereira, Medjani, Mas, Onazi, Bero, Olcay, Castillo, Suk, Sheidaev ve Hugo Rodallega 2016-17 sezonunda takıma katılan oyuncular oldu.
Uğurcan, Zeki, Uğur, Mustafa Akbaş ile N'Doye ise kiralandıkları kulüplerden geri dönerek takıma katıldı. Trabzonspor'da Suk, Muhammet Demir, Güray Vural, Mustafa Yumlu ve Akakpo da devre arasında takımdan kiralık ya da sözleşme fesih yoluyla ayrıldı.
3.3 MİLYON EURO
Ligin ikinci yarısında 3 maç üst üste kazanan Karadeniz ekibi, ara transferde ise Arjantinli Mas, Portekizli Pereira, Beşiktaş'tan Olcay, Cezayirli Medjani ile Kolombiyalı Rodallega olmak üzere 5 ismi toplam 3 milyon 300 bin euro'ya aldı. Medjani ve Pereira için bonservis bedeli ödemeyen Karadeniz ekibi, Olcay'ı ise 200 bin euro'ya kadroya dahil etti. Bordo-mavililer, Akhisar'dan aldığı Rodallega için 1 milyon 600 bin euro, San Lorenzo'dan transfer ettiği Mas için de 1.5 milyon euro harcadı.
CASTİLLO VE ONAZİ'DEN AZ
Yönetimin ara transferde aldığı 5 oyuncuya ödediği ücret, sezon başında getirdiği Castillo ve Onazi'nin her birine ödenenden daha düşük kaldı. Ara transferde kadrosuna kattığı isimlere 3.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyen bordo-mavililer, Castillo ve Onazi için 3 milyon 500'er bin euro dolayında para vermişti.
3 SEZONUN EN AZ ÜCRETİ
Trabzonspor, 2014-2015 sezonunun ardından transferde daha az para harcarken, Waris ve Cardozo gibi yüksek bonservis bedelli transferlerden de vazgeçti. Karadeniz ekibi, Ganalı oyuncu Waris'i 6 milyon euro, Paraguaylı Cardozo'yu da 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
Fırtına yaptığı transferlerde son 3 dönemin en az bonservis bedelini bu sezon ödedi. Bordo-mavililer, 2014-15'te 23 futbolcuya toplam 34 milyon 20 bin euro bonservis öderken, geçen sezon ise 15 milyon 850 bin euro harcamıştı. Karadeniz ekibinin yönetimi, bu sezon yaptığı tüm transferleri ise toplam 15 milyon 80 bin euro karşılığında gerçekleştirdi.
BU SEZONKİ TRANSFERLER
Bordo-mavililerin bu sezon yaptığı transferler ve bu oyuncuların bonservis bedelleri şöyle: Sezon BAŞI: Suk (kiralık-750 bin euro), Bero (2.5 milyon euro), İbanez (1.4 milyon euro), Castillo (3.63 milyon euro) Onazi (3.5 milyon euro), Durica ve Sheidaev (Bedelsiz)
Ara transfer: Mas (1.5 milyon euro), Pereira (bedelsiz), Olcay (200 bin euro), Medjani (bedelsiz), Rodallega (1 milyon 600 bin euro).
2017 MODEL TRABZON
Sezon başında 7, devre arasında ise 5 transfer gerçekleştiren Trabzonspor'da geçen sezonki kadrodan 8 isim kaldı. Bordo-mavililerin 25 kişilik kadrosu sezon başı ve devre arasında yaptığı transferlerle yarı yarıya değişti.
Karadeniz ekibi, 10 Haziran 2016 tarihinde başlayan birinci transfer ve tescil döneminde 7 oyuncu, 4 Ocak 2017 tarihinde başlayan ikinci transfer ve tescil döneminde ise 5 futbolcuyu, toplamda da 12 oyuncuyu kadrosuna kattı. Geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcuların da geri dönmesiyle birlikte bu sayı 17'ye yükseldi.
KİMLER ALINDI
Onur, Esteban, Furkan, Yusuf Erdoğan, kadro dışı kalan Mehmet Ekici, Aytaç, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir, 2015-2016 sezonunu bordo-mavili takımda tamamlayıp bu seneki kadroda yer aldı. Durica, İbanez, Pereira, Medjani, Mas, Onazi, Bero, Olcay, Castillo, Suk, Sheidaev ve Hugo Rodallega 2016-17 sezonunda takıma katılan oyuncular oldu.
Uğurcan, Zeki, Uğur, Mustafa Akbaş ile N'Doye ise kiralandıkları kulüplerden geri dönerek takıma katıldı. Trabzonspor'da Suk, Muhammet Demir, Güray Vural, Mustafa Yumlu ve Akakpo da devre arasında takımdan kiralık ya da sözleşme fesih yoluyla ayrıldı.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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