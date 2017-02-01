Yokuşları aşarız
Süper Lig'in ikinci yarısına 3 maçını da kazanarak başlayan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın da yüzü gülmeye başladı...
Yanal, lige iyi başladıklarını ama bir şeylerin iyi gitmeyeceğinin kokusunu aldıklarını da belirterek, "İlk yarıda kazanabileceğimiz maçları kaybettiğimiz zamanlar oldu. Bu anlarda dik bir duruş sergileyen yönetim kurulumuza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel işler yakında olacak. Var gücümüzle çalışıyoruz. Trabzon, Türkiye için çok önemli sosyolojik bir konum taşıyor ve her zaman bu yarışın da içerisinde olmalı. İyi bir yolculuktayız. Trabzonspor Türkiye'ye lazım. Bunun için de birlikte yürümeliyiz, bir arada olmadan büyük yokuşları aşamayız. Hep birlikte sonuna kadar gidelim" diye konuştu.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
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Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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