 Yokuşları aşarız – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Yokuşları aşarız

    Yokuşları aşarız

    Süper Lig'in ikinci yarısına 3 maçını da kazanarak başlayan 'da teknik direktör 'ın da yüzü gülmeye başladı...

    Yanal, lige iyi başladıklarını ama bir şeylerin iyi gitmeyeceğinin kokusunu aldıklarını da belirterek, "İlk yarıda kazanabileceğimiz maçları kaybettiğimiz zamanlar oldu. Bu anlarda dik bir duruş sergileyen yönetim kurulumuza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel işler yakında olacak. Var gücümüzle çalışıyoruz. Trabzon, Türkiye için çok önemli sosyolojik bir konum taşıyor ve her zaman bu yarışın da içerisinde olmalı. İyi bir yolculuktayız. Türkiye'ye lazım. Bunun için de birlikte yürümeliyiz, bir arada olmadan büyük yokuşları aşamayız. Hep birlikte sonuna kadar gidelim" diye konuştu.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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