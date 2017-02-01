 Yenilerden önemli katkı – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Yenilerden önemli katkı

    Yenilerden önemli katkı
    Devre arasında 5 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni transferler önemli katkı sağladı. Bordo-mavililerde sezon başında takıma katılan Castillo, ligin ikinci yarısında 2 gol kaydederken, devre arası transfer döneminde takıma katılan oyunculardan Emmanuel Mas 1 gol, Olcay Şahan ise 3 asistlik performans sergiledi.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:06
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