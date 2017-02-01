Yenilerden önemli katkı
Devre arasında 5 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni transferler önemli katkı sağladı. Bordo-mavililerde sezon başında takıma katılan Castillo, ligin ikinci yarısında 2 gol kaydederken, devre arası transfer döneminde takıma katılan oyunculardan Emmanuel Mas 1 gol, Olcay Şahan ise 3 asistlik performans sergiledi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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