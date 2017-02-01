 Yazıcı takımı sırtladı – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Yazıcı takımı sırtladı

    Yazıcı takımı sırtladı
    'nin kadro dışı bırakılmasından sonra ilk 11'de görev almaya başlayan Trabzonspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Yusuf Yazıcı, A takım formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol atıp, 6 asist yaparak 10 gole katkı sağladı. Yusuf Yazıcı, sezonun 2'nci yarısında 4 maçta 2 gol ve 2 asistle oynayarak takımını sırtladı. Genç futbolcu, "Bana güvenen hocamı mahcup etmeyeceğim. Her geçen gün daha iyi olmak için çok çalışmam gerek" dedi.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:07
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