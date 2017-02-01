Yazıcı takımı sırtladı
Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasından sonra ilk 11'de görev almaya başlayan Trabzonspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Yusuf Yazıcı, A takım formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol atıp, 6 asist yaparak 10 gole katkı sağladı. Yusuf Yazıcı, sezonun 2'nci yarısında 4 maçta 2 gol ve 2 asistle oynayarak takımını sırtladı. Genç futbolcu, "Bana güvenen hocamı mahcup etmeyeceğim. Her geçen gün daha iyi olmak için çok çalışmam gerek" dedi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
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Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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