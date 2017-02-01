Trabzonspor'a Kaddouri şoku!
Bordo-mavililer Faslı 10 numaraya dün sabah saatlerinde ön protokol imzalattı. Ancak menajer Mino Raiola yüksek komisyon alacağı için Empoli ile 3.5 yıllığına anlaştı ve Napoli bu transferi resmen duyurdu.
Omar El Kaddouri'den Trabzonspor'a transferde büyük şok! Bordo-mavili kulübün uzun zamandır transfer etmek istediği Omar El Kaddouri konusunda dün sıcak gelişmeler yaşandı. Sabah saatlerinde Faslı 10 numaranın bordo-mavili kulübe imza attığı fotoğraflar paylaşıldı ancak futbolcunun sezon sonunda geleceği belirtildi. Napoli'nin 26 yaşındaki futbolcuyu Empoli'ye kiralayacağı ve bu için bu işin sezon sonuna kaldığı vurgulandı. Omar El Kaddouri de bordo-mavili formayı sırtına geçirmiş ve resmi internet sitesinden de yaptığı açıklamada "Merhaba Trabzonspor" ifadelerini kullanmıştı. Trabzonspor'un transferi resmi olarak açıklaması beklenirken; bordo-mavili kulübü şok eden duyuru Napoli'den geldi ve İtalyan ekibi, Omar El Kaddouri'nin Empoli'ye transfer olduğunu açıkladı. Kaddouri, Empoli ile 2021'e kadar sözleşme imzaladı.
MENAJER OYUNU!
Bu transferde menajer oyunu ortaya çıkmış oldu. İşte transferin perde arkası: Bu transfer için Napoli ile Empoli masaya oturuyor ama anlaşamıyor. Futbolcu da Trabzonspor ile ön protokol imzalıyor. Fakat ünlü menajer Mino Raiola devreye girip El Kaddouri için Empoli ile 2.4 milyon euro'ya anlaşıyor. Bu paranın da yüzde 20'sini komisyon olarak alıyor ve böylece bu iş sonuçlanıyor. Faslı futbolcu, Empoli ile 3.5 yıllık sözleşme imzalıyor. Trabzonspor, bu yaşananlardan sonra imzalanan ön sözleşmenin devamlılığını takip edecek ve konuyu FIFA'ya taşıyacak.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Trabzonspor, ara transferi kapattığını ve Kaddouri'den vazgeçildiğini resmi internet sitesinden şu açıklamayla duyurdu: Kulübümüz 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu devre arası transfer dönemini bu akşam (dün) itibarıyla noktalamıştır. Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omer El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir. Devre arasında, takımımıza katılan ve takımımızdan ayrılan tüm oyunculara başarılar dileriz.
Yunus Emre SEL
MENAJER OYUNU!
Bu transferde menajer oyunu ortaya çıkmış oldu. İşte transferin perde arkası: Bu transfer için Napoli ile Empoli masaya oturuyor ama anlaşamıyor. Futbolcu da Trabzonspor ile ön protokol imzalıyor. Fakat ünlü menajer Mino Raiola devreye girip El Kaddouri için Empoli ile 2.4 milyon euro'ya anlaşıyor. Bu paranın da yüzde 20'sini komisyon olarak alıyor ve böylece bu iş sonuçlanıyor. Faslı futbolcu, Empoli ile 3.5 yıllık sözleşme imzalıyor. Trabzonspor, bu yaşananlardan sonra imzalanan ön sözleşmenin devamlılığını takip edecek ve konuyu FIFA'ya taşıyacak.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Trabzonspor, ara transferi kapattığını ve Kaddouri'den vazgeçildiğini resmi internet sitesinden şu açıklamayla duyurdu: Kulübümüz 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu devre arası transfer dönemini bu akşam (dün) itibarıyla noktalamıştır. Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omer El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir. Devre arasında, takımımıza katılan ve takımımızdan ayrılan tüm oyunculara başarılar dileriz.
Yunus Emre SEL
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
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Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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