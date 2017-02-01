 ''Trabzon 4 yıl önceki Beşiktaş gibi'' – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    ''Trabzon 4 yıl önceki gibi''

    ''Trabzon 4 yıl önceki Beşiktaş gibi''

    'tan transfer edilen orta saha oyuncusu , BeIN Sports'ta yayınlanan Final programına açıklamalarda bulundu.

    Bordo-mavili oyuncu, "Ersun Hoca ve Muharrem Usta beni çok etkilediler. Açıkçası 'tan ayrılmayı düşünmüyordum, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyordum" dedi. Olcay, yeni statta farklı bir galibiyetle başlamanın sevincini yaşadıklarını söyleyip, "Taraftarımızın sabırlı olmasını umuyorum" dedi. 5 maçta 3 asist yapan tecrübeli oyuncu, " 4 yıl öncenin Beşiktaş'ı gibi" dedi.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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