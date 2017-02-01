''Trabzon 4 yıl önceki Beşiktaş gibi''
Beşiktaş'tan transfer edilen orta saha oyuncusu Olcay Şahan, BeIN Sports'ta yayınlanan Final programına açıklamalarda bulundu.
Bordo-mavili oyuncu, "Ersun Hoca ve Muharrem Usta beni çok etkilediler. Açıkçası Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmüyordum, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyordum" dedi. Olcay, yeni statta farklı bir galibiyetle başlamanın sevincini yaşadıklarını söyleyip, "Taraftarımızın sabırlı olmasını umuyorum" dedi. 5 maçta 3 asist yapan tecrübeli oyuncu, "Trabzonspor 4 yıl öncenin Beşiktaş'ı gibi" dedi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
''Trabzon 4 yıl önceki Beşiktaş gibi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.