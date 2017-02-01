 Sözleşmesi karşılıklı feshedildi! – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Sözleşmesi karşılıklı feshedildi!

    Sözleşmesi karşılıklı feshedildi!

    Trabzonspor Kulübü, Güney Koreli futbolcu Hyun Jun Suk'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini borsaya bildirdi.

    Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Hyun-Jun Suk arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

    Sezon başında Portekiz'in Porto takımından 750 bin avroya kiralanan Hyun Jun Suk ile 1 milyon avro karşılığında bir yıllık sözleşme imzalanmıştı.

    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:20
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