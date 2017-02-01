 İlk 5’e girmemiz gerekiyor – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    İlk 5’e girmemiz gerekiyor

    İlk 5’e girmemiz gerekiyor
    Başkan öncelikli hedeflerinin ilk beş içerisine girmek olduğunu söyledi. Usta, "Trabzonspor olarak ligin 2. devresine biz başlı başına bir bölüm olarak bakıyoruz. İkinci devre 30 puanın üzerinde bir puan toplamalı. Sadece ikinci devrenin sıralamasıyla biz 3-4'e girersek, ilk 5'te yer alabiliriz" diye konuştu.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
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