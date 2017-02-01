İlk 5’e girmemiz gerekiyor
Başkan Muharrem Usta öncelikli hedeflerinin ilk beş içerisine girmek olduğunu söyledi. Usta, "Trabzonspor olarak ligin 2. devresine biz başlı başına bir bölüm olarak bakıyoruz. İkinci devre Trabzonspor 30 puanın üzerinde bir puan toplamalı. Sadece ikinci devrenin sıralamasıyla biz 3-4'e girersek, ilk 5'te yer alabiliriz" diye konuştu.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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