 Hedef Avrupa – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Hedef Avrupa

    Hedef Avrupa
    Süper Lig'de ikinci yarının ilk 3 maçında sadece 1 gol yiyen kaleci , formuyla göz kamaştırıyor. formasıyla 200. maçına G.Antep karşısına çıkan Onur, "Hedefimiz ilk 4 ve Avrupa kupaları. Yeni transferler ve yeni stadımızla ortaya bambaşka bir Trabzonspor çıktı. Ersun hocamız gece-gündüz bizimle birlikte. Güzel günler yakın" diye konuştu.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:17
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