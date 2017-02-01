Hedef Avrupa
Süper Lig'de ikinci yarının ilk 3 maçında sadece 1 gol yiyen kaleci Onur Kıvrak, formuyla göz kamaştırıyor. Trabzonspor formasıyla 200. maçına G.Antep karşısına çıkan Onur, "Hedefimiz ilk 4 ve Avrupa kupaları. Yeni transferler ve yeni stadımızla ortaya bambaşka bir Trabzonspor çıktı. Ersun hocamız gece-gündüz bizimle birlikte. Güzel günler yakın" diye konuştu.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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