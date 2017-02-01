 Castillo: Gollerim devam edecek – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Castillo: Gollerim devam edecek

    Castillo: Gollerim devam edecek
    Bordo-mavili takımın sezon başında uzun uğraşlar sonucu ABD'nin Dallas takımından 4 milyon dolara transfer ettiği , Medical Park Arena'da ilk golü atarak tarihe geçmişti. Kolombiyalı yıldız, "Gerçekten olağanüstü bir stadımız var ve ilk golü benim atmam büyük onur oldu. Kötü günleri geride bıraktık. Seri galibiyetlerle yükselişe geçeceğiz ve ben de gollerimi atmayı sürdüreceğim" diye konuştu.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:14
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