Castillo: Gollerim devam edecek
Bordo-mavili takımın sezon başında uzun uğraşlar sonucu ABD'nin Dallas takımından 4 milyon dolara transfer ettiği Fabian Castillo, Medical Park Arena'da ilk golü atarak tarihe geçmişti. Kolombiyalı yıldız, "Gerçekten olağanüstü bir stadımız var ve ilk golü benim atmam büyük onur oldu. Kötü günleri geride bıraktık. Seri galibiyetlerle yükselişe geçeceğiz ve ben de gollerimi atmayı sürdüreceğim" diye konuştu.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
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Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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