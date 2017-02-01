''Böyle bir sevgi ve ilgi görmedim"
Karadeniz ekibinin tecrübeli stoperi Durica, Trabzon'un tam bir futbol şehri olduğunu söyledi. 35 yaşındaki Slovak savunmacı, "Şehirdeki herkes futbolla yatıp kalkıyor. Art arda aldığımız galibiyetler sonrası sokakta bize olan ilgi fazlasıyla arttı. Herkes bir şeyler ikram etmek istiyor ve para da ödetmiyor. Yediğimiz yemeğin parasını bile almıyorlar. Ben hayatımda böyle bir sevgi ve ilgi görmedim" ifadesini kullandı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
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Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
''Böyle bir sevgi ve ilgi görmedim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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