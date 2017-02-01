''Böyle bir sevgi ve ilgi görmedim"









Karadeniz ekibinin tecrübeli stoperi Durica Trabzon 'un tam bir futbol şehri olduğunu söyledi. 35 yaşındaki Slovak savunmacı, "Şehirdeki herkes futbolla yatıp kalkıyor. Art arda aldığımız galibiyetler sonrası sokakta bize olan ilgi fazlasıyla arttı. Herkes bir şeyler ikram etmek istiyor ve para da ödetmiyor. Yediğimiz yemeğin parasını bile almıyorlar. Ben hayatımda böyle bir sevgi ve ilgi görmedim" ifadesini kullandı. 01 Şubat 2017, Çarşamba Güncelleme: 02:02 Etiketler: Durica, trabzon







