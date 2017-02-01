Bero dönüyor
Devre arası kamp döneminde sağ dizinden ameliyat olan ve tedavi sürecinin ardından saha çalışmalarına başlayan orta saha oyuncusu Matus Bero'nun lige verilen arada takıma dönebileceği belirtildi. Slovak yıldızın durumunun iyiye gittiği, 11 Şubat'ta oynanacak Osmanlıspor maçına kadar takıma dönmeyi hedeflediği kaydedildi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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