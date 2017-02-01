 Bero dönüyor – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Bero dönüyor

    Bero dönüyor
    Devre arası kamp döneminde sağ dizinden ameliyat olan ve tedavi sürecinin ardından saha çalışmalarına başlayan orta saha oyuncusu Matus Bero'nun lige verilen arada takıma dönebileceği belirtildi. Slovak yıldızın durumunun iyiye gittiği, 11 Şubat'ta oynanacak Osmanlıspor maçına kadar takıma dönmeyi hedeflediği kaydedildi.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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