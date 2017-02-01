4 sıra yükseldi

Ligin ikinci yarısında 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan Trabzonspor, ligin ilk yarısında elde ettiği 18 puanın ardından ikinci yarıda ise 27 puan ile 13. sıradan 9. sıraya yükseldi.

4 basamak birden çıkan bordo-mavili takım 8. Bursaspor, 7. Atiker Konyaspor ve 6. Osmanlıspor ile aynı puanı paylaştı.



FARK KAPANIYOR

Fırtına ligin ikinci yarısında 3'te 3 yaparak zirve ile arasındaki puan farkını kapatıyor. Karadeniz ekibi 5. sıradaki Antalyaspor ile 4 puan, 4. sıradaki Fenerbahçe ile 8 puan, 3. sıradaki Galatasaray ile 12 puan, 2 sıradaki Medipol Başakaşehir ile 15 ve 1. sıradaki Beşiktaş ile 17 puanlık fark bulunuyor. Trabzonspor bu farkı hızla kapatmanın peşinde.