 4 sıra yükseldi – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    4 sıra yükseldi

    4 sıra yükseldi

    Ligin ikinci yarısında 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan , ligin ilk yarısında elde ettiği 18 puanın ardından ikinci yarıda ise 27 puan ile 13. sıradan 9. sıraya yükseldi.

    4 basamak birden çıkan bordo-mavili takım 8. Bursaspor, 7. Atiker Konyaspor ve 6. Osmanlıspor ile aynı puanı paylaştı.

    FARK KAPANIYOR
    Fırtına ligin ikinci yarısında 3'te 3 yaparak zirve ile arasındaki puan farkını kapatıyor. Karadeniz ekibi 5. sıradaki Antalyaspor ile 4 puan, 4. sıradaki Fenerbahçe ile 8 puan, 3. sıradaki Galatasaray ile 12 puan, 2 sıradaki Medipol Başakaşehir ile 15 ve 1. sıradaki Beşiktaş ile 17 puanlık fark bulunuyor. Trabzonspor bu farkı hızla kapatmanın peşinde.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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