4 sıra yükseldi
Ligin ikinci yarısında 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan Trabzonspor, ligin ilk yarısında elde ettiği 18 puanın ardından ikinci yarıda ise 27 puan ile 13. sıradan 9. sıraya yükseldi.
4 basamak birden çıkan bordo-mavili takım 8. Bursaspor, 7. Atiker Konyaspor ve 6. Osmanlıspor ile aynı puanı paylaştı.
FARK KAPANIYOR
Fırtına ligin ikinci yarısında 3'te 3 yaparak zirve ile arasındaki puan farkını kapatıyor. Karadeniz ekibi 5. sıradaki Antalyaspor ile 4 puan, 4. sıradaki Fenerbahçe ile 8 puan, 3. sıradaki Galatasaray ile 12 puan, 2 sıradaki Medipol Başakaşehir ile 15 ve 1. sıradaki Beşiktaş ile 17 puanlık fark bulunuyor. Trabzonspor bu farkı hızla kapatmanın peşinde.
FARK KAPANIYOR
Fırtına ligin ikinci yarısında 3'te 3 yaparak zirve ile arasındaki puan farkını kapatıyor. Karadeniz ekibi 5. sıradaki Antalyaspor ile 4 puan, 4. sıradaki Fenerbahçe ile 8 puan, 3. sıradaki Galatasaray ile 12 puan, 2 sıradaki Medipol Başakaşehir ile 15 ve 1. sıradaki Beşiktaş ile 17 puanlık fark bulunuyor. Trabzonspor bu farkı hızla kapatmanın peşinde.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
4 sıra yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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