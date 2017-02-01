 2017’de yenilmedi – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    2017’de yenilmedi

    2017’de yenilmedi

    Ligin 2. yarısına fırtına gibi başlayarak 3’te 3 yapan, kupada da Konya’yı deviren ’da gol sorunu da bitti. İlk 16 haftada sadece 12 gol kaydeden Karadeniz ekibi, 2. devrede coştu.

    Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 13'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor'da kötü giden tablo, yeni yılda tamamen tersine döndü. Bordo-mavililer, 2017 yılında lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 5 maçta 4 galibiyet, 1 de beraberlik elde etti. , 2 kupa maçında Gümüşhanespor'la golsüz berabere kalıp Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken, ligde çıktığı 3 maçta ise Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 ve Gaziantepspor'u 4-0'lık skorla yendi.

    GOL SORUNU BİTTİ
    Ligin ilk 16 haftalık bölümünde toplam 12 gol kaydederek en az gol atan takımlar arasında yer alan Trabzonspor, ikinci yarıda gol sorununu çözdü. Bordo-mavililer, ligin 2'nci devresinde 3 maçta 7 gol kaydetti. Karadeniz ekibi 2. yarıda oynadığı 3 lig maçını da kazanarak bu sezon ilk kez ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:18
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