2017’de yenilmedi
Ligin 2. yarısına fırtına gibi başlayarak 3’te 3 yapan, kupada da Konya’yı deviren Trabzonspor’da gol sorunu da bitti. İlk 16 haftada sadece 12 gol kaydeden Karadeniz ekibi, 2. devrede coştu.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 13'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor'da kötü giden tablo, yeni yılda tamamen tersine döndü. Bordo-mavililer, 2017 yılında lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 5 maçta 4 galibiyet, 1 de beraberlik elde etti. Trabzonspor, 2 kupa maçında Gümüşhanespor'la golsüz berabere kalıp Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken, ligde çıktığı 3 maçta ise Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 ve Gaziantepspor'u 4-0'lık skorla yendi.
GOL SORUNU BİTTİ
Ligin ilk 16 haftalık bölümünde toplam 12 gol kaydederek en az gol atan takımlar arasında yer alan Trabzonspor, ikinci yarıda gol sorununu çözdü. Bordo-mavililer, ligin 2'nci devresinde 3 maçta 7 gol kaydetti. Karadeniz ekibi 2. yarıda oynadığı 3 lig maçını da kazanarak bu sezon ilk kez ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
GOL SORUNU BİTTİ
Ligin ilk 16 haftalık bölümünde toplam 12 gol kaydederek en az gol atan takımlar arasında yer alan Trabzonspor, ikinci yarıda gol sorununu çözdü. Bordo-mavililer, ligin 2'nci devresinde 3 maçta 7 gol kaydetti. Karadeniz ekibi 2. yarıda oynadığı 3 lig maçını da kazanarak bu sezon ilk kez ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
2017’de yenilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.