 13 yabancı transfer etti – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    13 yabancı transfer etti

    13 yabancı transfer etti

    Yaz döneminde Akakpo, Sheidaev, Durica, Onazi, Castillo, İbanez, Bero ve Suk ile sözleşme imzalayarak 8 yabancıyı kadrosunu katan Trabzonspor yönetimi, bu dönem de Mas, Pereria, Medjani ve Rodallega'yı aldı.

    Bordo-mavililerin Başkanı , böylece 13 yabancı transferi gerçekleştirmiş oldu.

    SAYI 12'E İNDİRİLDİ
    Fırtına son yaptığı transferler sol bek Mas, sağ bek Pereira, stoper Medjani ve forvet Rodallega ile birlikte kadrodaki yabancı sayısını 14'e yükseltmişti. Trabzonspor, 50 yıllık tarihine 120 yabancı oyuncu takım kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi Rodallega ile yabancı kontenjanını doldurmuştu. Akakpo ve Suk'un gitmesiyle sayı 12'e indi.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:14
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