13 yabancı transfer etti
Yaz döneminde Akakpo, Sheidaev, Durica, Onazi, Castillo, İbanez, Bero ve Suk ile sözleşme imzalayarak 8 yabancıyı kadrosunu katan Trabzonspor yönetimi, bu dönem de Mas, Pereria, Medjani ve Rodallega'yı aldı.
Bordo-mavililerin Başkanı Muharrem Usta, böylece 13 yabancı transferi gerçekleştirmiş oldu.
SAYI 12'E İNDİRİLDİ
Fırtına son yaptığı transferler sol bek Mas, sağ bek Pereira, stoper Medjani ve forvet Rodallega ile birlikte kadrodaki yabancı sayısını 14'e yükseltmişti. Trabzonspor, 50 yıllık tarihine 120 yabancı oyuncu takım kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi Rodallega ile yabancı kontenjanını doldurmuştu. Akakpo ve Suk'un gitmesiyle sayı 12'e indi.
SAYI 12'E İNDİRİLDİ
Fırtına son yaptığı transferler sol bek Mas, sağ bek Pereira, stoper Medjani ve forvet Rodallega ile birlikte kadrodaki yabancı sayısını 14'e yükseltmişti. Trabzonspor, 50 yıllık tarihine 120 yabancı oyuncu takım kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi Rodallega ile yabancı kontenjanını doldurmuştu. Akakpo ve Suk'un gitmesiyle sayı 12'e indi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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