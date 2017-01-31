 Yazıcı, Ekici’yi 8 maçta geçti – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Yazıcı, Ekici’yi 8 maçta geçti

    Yazıcı, Ekici’yi 8 maçta geçti

    'nin kadro dışı kalmasıyla ilk 11'e yerleşen , istatistikleriyle selefini gölgede bıraktı.

    Ekici bu sezon 19 resmi maçta 3 gol atabilirken, Yazıcı 8 maçta 4 gole ulaştı. Genç yıldız; Bursa, Kasımpaşa ve Gaziantep galibiyetlerine 2 gol, 3 asistle katkı sağlarken 'un TFF'den kazandığı 3.9 milyon TL'lik primde de pay sahibi oldu. Yusuf, "Taraftarımızın desteğiyle yeni stadımızda iyi bir başlangıç yaptık. Doğum günümde gol atmak bana ayrı bir mutluluk verdi. İnşallah büyük başarılar yaşayacağız" diye konuştu.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:24
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