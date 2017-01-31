 Uğur&Onur’dan ‘dar sokaklar’! – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Uğur&Onur’dan ‘dar sokaklar’!

    Uğur&Onur’dan ‘dar sokaklar’!

    Taraftar gruplarından Vira'nın bestelediği "Biz dar sokaklarında" tezahüratı, Akyazı'daki ilk maçta futbolcuların ilham kaynağı oldu.

    , Gaziantep maçı öncesi kaptan ile çektikleri videoyu, 4-0'lık galibiyetin ardından sosyal medya hesabından paylaştı. İki isim "Biz dar sokaklarında" marşını hem dinleyip hem de söylerken, bu anları İnstagram hesabından paylaşan Uğur, "Maçtan önce çektik kardeşimle. Başlamadan inandık biz bugüne. Çok şükür" sözlerini kullandı. Demirok'un bu paylaşımı Trabzonsporlu taraftarlardan da büyük beğeni aldı.

    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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