Trabzonspor'dan iki farklı başlangıç
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümüne, ilk yarıdan daha iyi bir başlangıç yaptı.
İlk 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, lige istediği başlangıcı yapamadı.
Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında ise deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gaziantepspor'u da 4-0 mağlup ederek ilk 3 haftada 3 galibiyetle 9 puan çıkarmayı başardı.
- Daha golcü
Ligin 16 hafta süren ilk bölümünde 12 golle en az gol atan ikinci takım olan Trabzonspor, devre arasının ardından daha golcü bir kimlik sergiledi.
Bordo-mavili takım, ikinci bölümün 3 haftasında 7 kez rakip fileleri havalandırarak daha iyi bir gol ortalaması yakaladı.
İlk 16 haftada 0,75 gol oranıyla oynayan Karadeniz ekibi, ikinci yarının 3 haftalık döneminde 2,33'lük bir ortalamaya sahip oldu.
- En farklı galibiyeti aldı
Trabzonspor, ikinci bölümün ilk 3 haftasında, bu sezonki en farklı galibiyetine de imza atarken ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.
Geçen sezon ligin 32. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, 20 hafta sonra en farklı galibiyetine imza attı.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 12:34
- Advocaat’a 7 soru
Toplam 38
Yorum
wunken En basindan belli diyorum bu adam basari getiremez fenerbahceye ,basari yerli hocayla geldi herzaman bide caziz in birakmasi sart
- Sneijder barıştırdı
Toplam 3
Yorum
ANLAŞILDI Demekki neymiş takımı gerçekten snijder çalıştırıyormuş rikerik kuklaymış..
- El Kaddouri, Trabzonspor'da
Toplam 7
Yorum
Basbas ismayil Terlikle imza attirmislar.helal lan
Trabzonspor'dan iki farklı başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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