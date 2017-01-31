Trabzonspor'dan iki farklı başlangıç

Bordo-mavililer, ligin ilk 3 haftasında Kasımpaşa'yı sahasında 2-0 mağlup ettikten sonra Gaziantepspor'a deplasmanda 1-0, Osmanlıspor'a da evinde 2-0 yenildi.

İlk 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, lige istediği başlangıcı yapamadı.

Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında ise deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gaziantepspor'u da 4-0 mağlup ederek ilk 3 haftada 3 galibiyetle 9 puan çıkarmayı başardı.

- Daha golcü

Ligin 16 hafta süren ilk bölümünde 12 golle en az gol atan ikinci takım olan Trabzonspor, devre arasının ardından daha golcü bir kimlik sergiledi.

Bordo-mavili takım, ikinci bölümün 3 haftasında 7 kez rakip fileleri havalandırarak daha iyi bir gol ortalaması yakaladı.

İlk 16 haftada 0,75 gol oranıyla oynayan Karadeniz ekibi, ikinci yarının 3 haftalık döneminde 2,33'lük bir ortalamaya sahip oldu.

- En farklı galibiyeti aldı

Trabzonspor, ikinci bölümün ilk 3 haftasında, bu sezonki en farklı galibiyetine de imza atarken ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.

Geçen sezon ligin 32. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, 20 hafta sonra en farklı galibiyetine imza attı.