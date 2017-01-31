 Takım 3 gün izinli – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Takım 3 gün izinli

    Takım 3 gün izinli
    Süper Lig'e verilen 'Ziraat Türkiye Kupası' arası nedeniyle teknik heyet futbolculara üç gün izin verdi. Bordo-mavililer, 2 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yeniden toplanarak Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Ankara'da oynanacak maçta hedef; kazanıp, galibiyet serisini 4 maça çıkarmak.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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