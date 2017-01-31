 Suk Porto’ya, Akakpo Antep’e – Fotomaç – 31 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Suk Porto’ya, Akakpo Antep’e

    Suk Porto’ya, Akakpo Antep’e
    Ersun Yanal'ın takımda düşünmediğini açıkladığı Serge Akakpo'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Togolu savunmacının, 1. Lig ekibi Gaziantep Büyükşehir Belediye ile anlaştığı bildirildi. Porto'dan kiralanan 'un da bugün kulübüne geri gönderilmesi bekleniyor.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Suk Porto’ya, Akakpo Antep’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.