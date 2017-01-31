 Soylu’dan tebrik – Fotomaç – 31 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Soylu’dan tebrik

    Soylu’dan tebrik
    İçişleri Bakanı ve Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından galibiyeti kutladı. Soylu, "Muhteşem stat, efsane seyirci, centilmen bir müsabaka... Teşekkürler Trabzonspor" mesajını paylaştı. Vali Yücel Yavuz da "Taraftarımıza bu mutluluğu yaşattığı için teşekkürler 'um. Mutluluğumuz ve başarımız hep daim olsun" dedi.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Soylu’dan tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.