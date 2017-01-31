Ortaklar için hazırlık maçı

Medical Park'ın yeni stada isim sponsoru olmasında şirketin Singapur ve Kanada'da faaliyet gösteren emeklilik fonlarını yöneten ortaklarının onayı da rol oynadı. Yönetimin, bu jeste karşılık yeni sezonda Singapur ve Kanada'ya giderek hazırlık maçı yapabileceği belirtiliyor. Sponsorluk anlaşması ile önemli maddi gelir sağlanacak.