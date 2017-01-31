O forma müzeye

'daki ilk golü atan'nun forması müzeye kaldırılacak. Başkanmaçtan sonra Kolombiyalı oyuncuyu tebrik ederken, tarihi anın sembolü olarak maçta giydiği 11 numaralı formanın stadın müzesine kaldırılacağını söyledi.kendisinin de yedek formasını anı olarak saklayacağını dile getirdi.