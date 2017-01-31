 O forma müzeye – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    O forma müzeye

    O forma müzeye
    Medical Park Arena'daki ilk golü atan Fabian Castillo'nun forması müzeye kaldırılacak. Başkan Muharrem Usta maçtan sonra Kolombiyalı oyuncuyu tebrik ederken, tarihi anın sembolü olarak maçta giydiği 11 numaralı formanın stadın müzesine kaldırılacağını söyledi. Castillo, kendisinin de yedek formasını anı olarak saklayacağını dile getirdi.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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