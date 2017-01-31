Kolbastıyı seviyorum

Transferiyle Trabzonspor'a büyük güç katan Olcay Şahan, taraftarlara destekleri için teşekkür etti. İki maçta 3 asiste imza atan tecrübeli oyuncu, hedefinin her hafta daha iyiye gitmek olduğunu belirtirken, Gaziantepspor maçı sonrası oynadığı kolbastı konusunda da, "Kolbastıyı çok seviyorum. Samsunlu yakın bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Daha çok kolbastı oynayacağım. Bu tip kutlamaları seviyorum" dedi.