Kaddouri ve Tolgay presi
Mehmet Ekici’nin yerine ‘10 numara’ arayan bordo-mavililer, Napoli’li El Kaddouri ile prensipte anlaştı. Beşiktaşlı Tolgay Arslan da iknaya çalışılıyor. Bugün çifte imza gelebilir.
BEDELSİZ GELECEK!
Başkan Muharrem Usta'nın Napoli'ye, "Zaten oynamıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Bize verin, ödeyeceğiniz ücretten kurtulun" diyerek işi bedelsiz bitirmeye çalıştığı ifade edildi. Fas, Afrika Kupası'na veda ettiği için El Kaddouri hemen imzaya çağrılacak .
Yunus Emre SEL
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:14
- Bu ligin Ağası!
Toplam 2
Yorum
Aykut Nerdesin takımı fenere yenilince kıyamet koparan sözde fb li aykut kocamanın beşiktaştan fark yiyince sesi çıkmıyor fenerli değil fener düşmanı aykut
- Bu ligin Ağası!
Toplam 2
Yorum
BİR YORUM Benim anlamadığım bu konya gs ve fb ye kök söktürken beşiktaşa mahalle takımı gibi oynuyor ilginç gerçekten....
- Onur’dan 2. dalya
Toplam 5
Yorum
TS'lu Onur hep eksik olduğu konularda kendini geliştirmeye ve güven kazanmaya çalışıyor, göze batmamalı. Eski Onur'u izletmeye başladı bir süredir
Kaddouri ve Tolgay presi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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