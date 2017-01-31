 ''İşte Fırtına bu'' – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    ''İşte Fırtına bu''

    ''İşte Fırtına bu''
    Yerel gazeteler, farklı galibiyeti manşetlere taşıdı. Taka, "Uy aha, işte Fırtına" derken, " büyük taraftarıyla yeni stadında Castillo (2), Yazıcı ve Uğur'un golleriyle şaha kalktı" ifadelerine yer verdi. İlkhaber, "MP Arena'da muhteşem açılış", Günebakış, "Akyazı'da Fırtına koptu!", Ekspres "Gol Bastı", Karadeniz, "Akyazımız hep böyle olsun" dedi.



    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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