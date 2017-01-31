 Güzel işler olacak – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Güzel işler olacak

    Güzel işler olacak

    Yanal, “Bu zamana kadar dik duruş sergileyen yönetime ve başkana teşekkür ediyorum. İyi bir yolculuktayız. Güzel şeyler olacak” dedi

    Teknik direktör Ersun Yanal, 'u tekrar eski misyonuna geri döndürmeye çalıştıklarını, güzel günlerin yakın olduğunu söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Olumsuz geçen bir ilk yarının ardından tekrar ayağa kalkıp, mücadele etmek zor. Sezon başında 18-19 kişiyle kampa gittik. Yeni transferlerin çoğu takıma geç katıldı" dedi.

    ÇOK ÇALIŞIYORUZ
    Bu durumun takımı olumsuz etkilediğini kaydeden Yanal, "Zor zamanlarda dik duruş sergileyen yönetim ve başkanımıza teşekkür ediyorum. İyi bir yolculuktayız. Güzel işler olacak. Var gücümüzle çalışıyoruz. Trabzonspor Türkiye'ye lazım" diye konuştu.

    CİMRİ DAVRANACAĞIZ
    , transferde yeni takviyeler olabileceğini de kaydetti: "Artık son güne girdik. Takviye olabilir de olmayabilir de. Tespit ettiğimiz, hedefe yürüdüğümüz oyuncular var. Olursa, alacağız. Trabzonspor'un her kuruşu çok değerlidir. Bu yüzden transferde cimri davranacağız."

    GEÇEN SEZONU 3 PUAN GEÇTİ
    Fırtına, geçen sezonki performansını 3 puan geçti. Geçen yıl 19. haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan takım, 24 puan ile 10. sırada yer almıştı. Bordo-mavililer bu sezon ise 19 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 27 puan topladı ve 9'uncu sırada yer buldu.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:08
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