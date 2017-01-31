Güzel işler olacak
Yanal, “Bu zamana kadar dik duruş sergileyen yönetime ve başkana teşekkür ediyorum. İyi bir yolculuktayız. Güzel şeyler olacak” dedi
ÇOK ÇALIŞIYORUZ
Bu durumun takımı olumsuz etkilediğini kaydeden Yanal, "Zor zamanlarda dik duruş sergileyen yönetim ve başkanımıza teşekkür ediyorum. İyi bir yolculuktayız. Güzel işler olacak. Var gücümüzle çalışıyoruz. Trabzonspor Türkiye'ye lazım" diye konuştu.
CİMRİ DAVRANACAĞIZ
Ersun Yanal, transferde yeni takviyeler olabileceğini de kaydetti: "Artık son güne girdik. Takviye olabilir de olmayabilir de. Tespit ettiğimiz, hedefe yürüdüğümüz oyuncular var. Olursa, alacağız. Trabzonspor'un her kuruşu çok değerlidir. Bu yüzden transferde cimri davranacağız."
GEÇEN SEZONU 3 PUAN GEÇTİ
Fırtına, geçen sezonki performansını 3 puan geçti. Geçen yıl 19. haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan takım, 24 puan ile 10. sırada yer almıştı. Bordo-mavililer bu sezon ise 19 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 27 puan topladı ve 9'uncu sırada yer buldu.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:08
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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