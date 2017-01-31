 El Kaddouri, Trabzonspor'da – Fotomaç – 31 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    El Kaddouri, Trabzonspor'da

    El Kaddouri, Trabzonspor'da

    Trabzonspor, Napoli'den orta saha oyuncusu Omar El Kaddouri'yi kadrosuna kattı. Bordo mavili kulüp, 26 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzaladı.

    Napoli transfere onay verirse El Kaddouri, ikinci devre Trabzonspor forması giyebileceki, İtalyan ekibinin ikna edilememesi durumunda ise yeni transfer bordo mavili ekibe sezon sonunda katılacak.



    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    El Kaddouri, Trabzonspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.