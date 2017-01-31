El Kaddouri, Trabzonspor'da
Trabzonspor, Napoli'den orta saha oyuncusu Omar El Kaddouri'yi kadrosuna kattı. Bordo mavili kulüp, 26 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzaladı.
Napoli transfere onay verirse El Kaddouri, ikinci devre Trabzonspor forması giyebileceki, İtalyan ekibinin ikna edilememesi durumunda ise yeni transfer bordo mavili ekibe sezon sonunda katılacak.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 13:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- El Kaddouri, Trabzonspor'da
Toplam 12
Yorum
Bilal_Kulyu Dansla Kadduurroooo :) Don Omar - Danza Kuduro Umarım İyi Transferdir. :)
- El Kaddouri, Trabzonspor'da
Toplam 12
Yorum
Yusufu Kesemez ama... Abicim Yusufu Kesemez ama Onazi yi kesecek....! Kaddouri ve YUSUF YAZICI aynen Sosa ve Oguzhan gibi olacaklar.
- İşte dev derbinin bilet fiyatları
Toplam 3
Yorum
VoLKii1907 Yine kazanan biz olacağız :)
El Kaddouri, Trabzonspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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