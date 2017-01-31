 El Kaddouri elden kaçtı – Fotomaç – 31 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    elden kaçtı

    El Kaddouri elden kaçtı

    Napoli'nin Tunuslı oyuncusu Omar aynı gün içinde önce Trabzonspor'a ardından Empoli'ye imza atarak eşine az rastlanır bir olayın kahramanı oldu. Trabzonspor Kulübü, "Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omer El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir" açıklasını yaptı.

    Empoli, Trabzonspor ile ön protokol yapan ile 2021'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Tunus'lu oyuncu öğlen saatlerinde Trabzonspor'la sözleşme imzalamıştı. Ancak akşam saatlerinde İtalya'dan şok haber geldi. Serie A takımı Empoli, Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı El Kaddouri ile 2021'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

    TRABZONSPOR TRANSFERİ KAPATTIĞI DUYURDU
    Napoli kulübünün El Kaddouri için Empoli ile açıklamasının ardından Trabzonspor devre arası transfer dönemini kapattığını açıklayarak Faslı oyuncunun neden transfer olmadığını açıkladı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Kulübümüz 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu devre arası transfer dönemini bu akşam itibarıyla noktalamıştır. Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omer El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir. Devre arasında, takımımıza katılan ve takımımızdan ayrılan tüm oyunculara başarılar dileriz''

    EMPOLİ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:



    EL KADDOURİ'NİN TRANBZONSPOR'A ATTIĞI İMZANIN GÖRÜNTÜLERİ:

    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    El Kaddouri elden kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.