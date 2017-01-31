El Kaddouri elden kaçtı
Napoli'nin Tunuslı oyuncusu Omar El Kaddouri aynı gün içinde önce Trabzonspor'a ardından Empoli'ye imza atarak eşine az rastlanır bir olayın kahramanı oldu. Trabzonspor Kulübü, "Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omer El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir" açıklasını yaptı.
Empoli, Trabzonspor ile ön protokol yapan El Kaddouri ile 2021'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Tunus'lu oyuncu öğlen saatlerinde Trabzonspor'la sözleşme imzalamıştı. Ancak akşam saatlerinde İtalya'dan şok haber geldi. Serie A takımı Empoli, Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı El Kaddouri ile 2021'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
TRABZONSPOR TRANSFERİ KAPATTIĞI DUYURDU
Napoli kulübünün El Kaddouri için Empoli ile açıklamasının ardından Trabzonspor devre arası transfer dönemini kapattığını açıklayarak Faslı oyuncunun neden transfer olmadığını açıkladı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Kulübümüz 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu devre arası transfer dönemini bu akşam itibarıyla noktalamıştır. Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omer El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir. Devre arasında, takımımıza katılan ve takımımızdan ayrılan tüm oyunculara başarılar dileriz''
EMPOLİ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
EL KADDOURİ'NİN TRANBZONSPOR'A ATTIĞI İMZANIN GÖRÜNTÜLERİ:
TRABZONSPOR TRANSFERİ KAPATTIĞI DUYURDU
Napoli kulübünün El Kaddouri için Empoli ile açıklamasının ardından Trabzonspor devre arası transfer dönemini kapattığını açıklayarak Faslı oyuncunun neden transfer olmadığını açıkladı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Kulübümüz 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu devre arası transfer dönemini bu akşam itibarıyla noktalamıştır. Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omer El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir. Devre arasında, takımımıza katılan ve takımımızdan ayrılan tüm oyunculara başarılar dileriz''
EMPOLİ'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
EL KADDOURİ'NİN TRANBZONSPOR'A ATTIĞI İMZANIN GÖRÜNTÜLERİ:
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Adebayor, Medipol Başakşehir'de
Toplam 30
Yorum
fatihfs birileri sormalı bu paralar nerden geliyor
- Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi
Toplam 15
Yorum
adalet 09 Bırak boş konuşmayı artık. Bütün Anadolu takımları hatta ilk 3 sıradaki takımlar takviye yaptı sen 15gündür bir 10 numara bile alamadın daha
- Göksel Gümüşdağ'dan Aziz Yıldırım'a cevap
Toplam 9
Yorum
adalet 09 bütün anadolu takımları takviye yaparken sen 15 gündür bir tane 10 numara bile alamadın daha ne konuşuyorsun
El Kaddouri elden kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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